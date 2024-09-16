تكنولوجيا: هاتف جديد من سلسلة Oppo K قادم بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية 6500 مللي أمبير وشحن 80 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة Oppo تخطط لإطلاق هاتف جديد من سلسلة K للسوق الصينية. وفي الآونة الأخيرة، ظهر تسريب على موقع Weibo والذي يكشف عن أن الجهاز المذكور يحمل رقم طراز PKS110.

وفي منشور جديد على Weibo، ذكر تسريب من Digital Chat Station بعض التفاصيل الإضافية حول الجهاز.

في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة Oppo عن الهاتفين الذكيين K12 و K12x في الصين. تأتي هذه الأجهزة مزودة بشرائح Snapdragon 7 Gen 3 وSnapdragon 695 على التوالي.

وكشف التسريب مؤخرًا أن هاتف Oppo PKS110، وهو هاتف قادم من سلسلة K، سيحتوي على بطارية أحادية الخلية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير.

وفي تسريب جديد، يبدو أنه قد تم الكشف عن المواصفات الرئيسية لنفس الجهاز. حيث يبدو ان لجهاز سيحتوي على شاشة OLED توفر دقة FHD+.

ومن الداخل، سيتم تجهيز الهاتف بشريحة Snapdragon SM7550، وهي ليست سوى Snapdragon 7 Gen 3.

هناك شائعات بأن الجهاز سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

وعلى الرغم من احتوائه على بطارية ضخمة، فمن المتوقع أن يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن نسبيًا. ومن حيث التصميم، يُقال أن الجهاز مزود بإطار مركب من البوليمر عالي القوة.

في الوقت الحالي، ليس هناك معلومات حول ما إذا كان الهاتف ينتمي إلى سلسلة Oppo K13 الجديدة أو ما إذا كان سيكون إضافة جديدة إلى تشكيلة K12.

المصدر