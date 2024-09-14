تكنولوجيا: إختبارات رقاقة A18 Pro في هاتف iPhone 16 Pro Max تكشف عن آداء بنفس مستوى M1 في كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال فعاليات مؤتمر iPhone 16 عن بعض التفاصيل حول رقاقة A18 Pro التي تدعم إصدارات iPhone 16 Pro، واليوم تكشف أحدث التفاصيل التي جاءت من منصة Geekbench عن آداء الرقاقة الجديدة.

كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن آداء رقاقة A18 Pro في هاتف iPhone 16 Pro Max، حيث تقدم كرت الشاشة في هذا المعالج آداء يحاكي بنفس مستوى M1، بينما تتفوق كرت الشاشة في رقاقة A18 Pro مستوى آداء معالج A17 Pro.

ولقد أكدت نتائج الإختبار على أن رقاقة A18 Pro تأتي بتعزيز في آداء وحدة المعالجة بنسبة 15%، بينما تم ترقية آداء كرت الشاشة بنسبة 20%.

كما سجلت رقاقة A18 Pro في هاتف iPhone 16 Pro Max عدد 32997 نقطة في إختبارات كرت الشاشة، مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro Max برقاقة A17 Pro التي سجلت 28022 نقطة في إختبارات كرت الشاشة، لذا تأتي الرقاقة الجديدة بتحسينات في الآداء بنسبة 18%.

أيضاً سجلت الرقاقة نتائج في “Metal” أعلى من رقاقة M1 التي تدعم أجهزة MacBook Air للعام 2020، وiPad Pro للعام 2021 والتي سجلت 32548 نقطة في إختبارات كرت الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن الفارق في الآداء بين A18 Pro و A17 Pro سيؤدي إلى تحسين آداء إصدارات Pro من هواتف الأيفون هذا العام في تشغيل الألعاب.

المصدر