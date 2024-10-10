تكنولوجيا: شاشات التوقف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google TV تتوفر الآن على نطاق واسع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق Google TV Streamer، وعدت جوجل ببعض التحديثات المهمة، من بينها شاشة توقف جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. وقد بدأت هذه الميزة الآن بالوصول على نطاق واسع إلى أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Google TV.

تسعى جوجل لتعزيز تجربة Google TV، حيث ستقدم ميزات جديدة بجانب خلفيات AI. تشمل هذه الميزات صفحة رياضية جديدة تعرض ألعابًا مميزة، وملخصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للعروض التي قد تهمك، هذا وبالإضافة إلى لوحة تحكم جديدة من Google Home تتيح التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

ورغم أن معظم هذه التحديثات لم تصل بعد إلى غالبية الأجهزة، إلا أن شاشات التوقف المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت متاحة على نطاق واسع. للتحقق من هذه الميزة،

يمكنك الضغط على زر الإعدادات في Google TV وتحديد شاشة التوقف. إذا دخل التلفاز في وضع شاشة التوقف، ستظهر لك مطالبة لتصفح المزيد من الخلفيات.

يحمل التبويب الجديد اسم “Custom AI Art” ويحتوي على معرض صور تولدها الذكاء الاصطناعي. يمكنك إدارة هذا المعرض بإضافة أو إزالة الصور. وإذا اخترت إضافة صور جديدة، سيكون بإمكانك توجيه رسالة إلى Google TV لإنشاء صور جديدة، أو طلب إنشاء عشوائي، أو اختيار نمط فني معين.

بعد تجربة ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في Google TV، تبين أن جوجل قد حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. الصور التي تم إنتاجها كانت مذهلة، وربما تفوقت حتى على الصور المختارة يدويًا التي اعتدنا رؤيتها في شاشات التوقف.

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