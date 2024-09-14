تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن هاتف Redmi 14R برقاقة Snapdragon 4 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Redmi 14R برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، ومعدل تحديث 120Hz، وسعر يبدأ من 155 دولار.

يتميز Redmi 14R بشاشة LCD بحجم 6.88 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدعم سطوع بنسبة 600 nits.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم التخزين الخارجي في ذاكرة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة HyperOS، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي، بينما تأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم Redmi 14R بطارية بقدرة 5160 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويأتي مستشعر البصمة في إطار الهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر Redmi 14R بعدد 4 إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأخضر، والأسود إلى جانب اللون البنفسجي، بسعر يبدأ من 155 دولار للنموذج المميز بذاكرة 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر