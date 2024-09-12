تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم جديد لهاتف Galaxy M55s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف Galaxy M55s المرتقب من سامسونج، والذي يظهر في الصور بتصميم غير تقليدي.

رصد هاتف Galaxy M55s للمرة الأولى في تسريبات جاءت من قاعدة بيانات Wi-Fi Alliance في شهر يوليو، ومن ثم ظهر الهاتف في منصة Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1.

ومن جديد تقدم الصور المسربة اليوم نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار الذي ينقسم إلى ثلاث شرائط رأسية تختلف بين نقوش لامعة، وشريط بتصميم أملس لامع، وأخر بتصميم خطوط بلون متدرج، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy M55s بنفس المواصفات التي قدمت في هاتفي M55 وF55، ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما تدعم سامسونج الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz.

ويتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما ينطلق Galaxy M55s بسعة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، ويضم Galaxy M55s بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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