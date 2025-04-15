مسؤولة أمريكية : حان الوقت لإيقاف تمويل الامارات للإبادة الجماعية بالسودان

قالت المسؤولة الأمريكية السابقة جانيت ماك اليغوت إنه في تحدي لقضية السودان بمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور اقتحمت مليشيا الدعم السريع مخيمات اللاجئين في دارفور المعروفة باسم “زمزم”، وقتلت العديد من المدنيين الأبرياء بما في ذلك طبيبه .

و أضافت جانيت في تصريح “ذكرت التقارير في البداية أن الدكتورة هنادي قُتلت. قُتلت لأنها سئمت من رؤية النساء والأطفال يُذبحون. سئمت من الاغتصابات المستمرة وولادة الأطفال بعد تسعة أشهر من اعتبارهم منبوذين.

أصبحت شخصية عامة في زمزم لأنها تقدمت بسكين مطبخ وقالت: “سأقاتل”. لن أسمح لهؤلاء البرابرة بمواصلة ما يفعلونه بينما يقف العالم مكتوف الأيدي. ظهرت بسكين مطبخ. التقطت مسدسًا من جندي ساقط وقالت سأقاتل”.

و دعت أعضاء الكونغرس إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة.

هناك مشروع قانون معروض على مجلس النواب، ويرعاه السيناتور كريس فان هولاند في مجلس الشيوخ. يجب أن يرفضوا مبلغ الـ 1.4 تريليون دولار الذي ترشو به الإمارات حكومة الولايات المتحدة كاستثمار على مدى السنوات العشر القادمة. وقالت “كيف يجرؤ هؤلاء البرابرة من قوات الدعم السريع، الذين كنا نسميهم الجنجويد، على قتل اللاجئين؟ لقد رأوا ما يكفي.

كيف تجرؤ الإمارات على تمويل هذا؟ كيف يجرؤ العالم على الوقوف مكتوف الأيدي. لن أُسكت. لن تُسكت الدكتورة هنادي. إن كانت لا تزال على قيد الحياة، فستصبح رمزًا للقتال. وإن ماتت، فستكون شهيدة ولن تُسكت أبدًا”. وأردفت جانيت “لقد حان الوقت لدعم السودانيين، وحان الوقت لإخبار الإمارات العربية المتحدة كفى. إن أوقفوا تمويل هذه الإبادة الجماعية الأخيرة، يمكن لهذه الحرب أن تتوقف. في غضون أسبوعين. ستنهار، وسيتعين على هؤلاء البرابرة العودة إلى ديارهم. يجب على الإمارات العربية المتحدة أن تدفع ثمن ما فعلته. يجب أن تدفع بالمال. يجب أن يدفعوا في إعادة الإعمار وأن يعلموا أن أموالهم لا ينبغي أن تُسدد لبريطانيا ولا ينبغي أن تُسدد للولايات المتحدة. وبصفتي أمريكيًا، أجد هذا الأمر مقززًا. أجد هذا غير مقبول ولا يُطاق”.

وقالت بحسب صحيفة الأحداث “أيها الكونجرس، أوقفوا جميع مبيعات الأسلحة. الرئيس ترامب، أنا أيضًا أحذرك. رئيس وزراء بريطانيا ستامر، أنا أحذرك. ولكل من يعتقد أن جيش السودان، الذي يدافع عن الشعب والذي اختار الشعب دعمه، ولكل من يعتقد أن الحكومة السودانية لا مكان لها على طاولات محادثات السلام في لندن، فكر مرة أخرى. لن يقبلوا أبدًا الخونة الذين تحاول الإمارات العربية المتحدة وضعهم في السلطة. أطلب من كل أمريكي أن يكتب إلى عضو مجلس الشيوخ وعضو الكونجرس الخاص به، وأن يوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة”.

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