عادت المودل والممثلة ونجم السوشيال ميديا السودانية, هديل إسماعيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة المثيرة للجدل أشعلت السوشيال ميديا بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تحتفل بعيد ميلادها بمقر إقامتها بالإمارات. هديل, فاجأت الجميع, بعد ظهورها في احتفالها بعيد ميلاد ال “25”, وهي ترقص بشكل مثير بأزياء ضيقة ومحذقة وصفها المتابعون بالفاضحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. المودل والممثلة السودانية هديل إسماعيل تثير ضجة غير مسبوقة بإحتفالها بعيد ال (25) بأزياء فاضحة ورقصات مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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