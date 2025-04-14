“يتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي”.. سامح حسين: طرح استنساخ بعد عيد الفطر بسبب ضيق الوقت

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وأضاف: “لذا قررنا طرح الفيلم بعد العيد مباشرة، وأتمنى أن يحظى بإعجاب الجمهور وينال النجاح المتوقع”.
وتدور أحداث فيلم “استنساخ” في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.
ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، كما يسلط الفيلم، الضوء، على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.
فيلم “استنساخ” بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، منتج فني أحمد بجة، ومن إنتاج وتأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.
صدى البلد
اسماء عثمان
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