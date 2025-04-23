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أكد مولانا الفاتح طيفور النائب العام عودة 98% من النيابات في المناطق المحررة، والتي كانت تقع سابقًا في مناطق التمرد، وقال: “تم ذلك بفضل القوات المسلحة والقوات المساندة لها.”
جاء ذلك خلال افتتاح مباني النيابة بالمناقل، بحضور والي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، ومدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبد الإله محمد علي. وأوضح طيفور أن العاملين بتلك النيابات يعملون في ظروف صعبة من أجل تحقيق العدالة، وهذا من صميم واجبهم، مبينًا أن المشكلات التي تواجه أعمال النيابات سيتم مناقشتها مع مجلس السيادة وجهات الاختصاص.
وذكر طيفور بأنه للمرة الثانية يزور الجزيرة لتفقد العمل الجنائي، مضيفًا: “رغم ظروف الحرب، نشهد الآن ميلاد صرح جديد يؤكد شعار ‘يد تعمر ويد تدافع عن البلاد’.” وتقدم بالشكر إلى الغرفة التجارية بالمناقل للمساهمة في تشييد مباني النيابة الجديدة، وحيا أهل مدينة الصمود (المناقل).
وأردف: “بفضل القوات المسلحة والقوات المساندة وصمودها أمام التمرد، لو كانت سقطت المناقل لتمدد التمرد في كثير من المناطق.”
من جانبه، قال والي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير: “مثلث العدالة موجود في كل بقاع الولاية”، وحيا مواطني المناقل الذين استضافوا العاصمة الإدارية، مضيفًا: “كنا نتحرك داخل نطاق عشرين كيلومترًا فقط، ولكن بفضل القوات المسلحة والقوات المساندة أصبحت ولاية الجزيرة خالية من المليشيات، ونتحرك الآن في جميع أنحاء الولاية.” وأكد وقوفه مع النيابة بالجزيرة من أجل تحقيق العدالة.
التيار
هبة علي
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