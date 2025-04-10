شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء إجرائها مقابلة تلفزيونية بالشارع.. مذيعة سودانية تدخل في حالة خوف ورعب شديد بعد سماعها صوت “الرصاص” وساخرون: (المسكينة قلبها وقف)

دخلت مذيعة سودانية في حالة من الخوف والرعب وذلك أثناء إجرائها مقابلة تلفزيونية مع بعض المواطنين بالشارع العام بمدينة أم درمان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول المذيعة وهي تفقد السيطرة على نفسها بعد سماعها صوت دوي الرصاص.

https://www.facebook.com/reel/646288031477498

وتزايد خوف المذيعة مع ارتفاع صوت الرصاص في الهواء, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (المسكينة قلبها وقف).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)