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دخلت مذيعة سودانية في حالة من الخوف والرعب وذلك أثناء إجرائها مقابلة تلفزيونية مع بعض المواطنين بالشارع العام بمدينة أم درمان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول المذيعة وهي تفقد السيطرة على نفسها بعد سماعها صوت دوي الرصاص.
https://www.facebook.com/reel/646288031477498
وتزايد خوف المذيعة مع ارتفاع صوت الرصاص في الهواء, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (المسكينة قلبها وقف).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء إجرائها مقابلة تلفزيونية بالشارع.. مذيعة سودانية تدخل في حالة خوف ورعب شديد بعد سماعها صوت “الرصاص” وساخرون: (المسكينة قلبها وقف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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