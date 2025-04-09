وفاة الفريق طيار الفاتح عروة، قبل قليل في الولايات المتحدة، بعد رحلة صراع طويلة مع المرض، جعل الله مرضه كفارة له من كل ذنب وسوء، وأسكنه أعلى عليين. والعزاء موصول لجميع آل عروة، وأصحابه وجيرانه، وعارفي فضله، وأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفريق طيار الفاتح عروة قبل قليل في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.