أكد الفريق صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك وقوفهم في خندق واحد مع القوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية المساندة حتى تحرير آخر شبر من ارض الوطن. وأشاد لدى تلقيه صباح الأحد بمباني رئاسة قوات الجمارك بالميناء الشمالي ببورتسودان التهانئ والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك من السادة الضباط وضباط الصف والجنود بالادارات المختلفة بحضور السادة مساعدي المدير العام ومديري الإدارات العامة والدوائر والإدارات، أشاد بالأداء العام خلال الربع الأول من العام الحالي . ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتجويد الاداء خلال الفترة القادمة والعمل على إعمار مادمرته الحرب، لافتا إلى أهمية استعادة العمل بكافة المحطات الجمركية بولايات السودان التي تأثرت بالحرب خاصة المحطات الجمركية بولاية الخرطوم والجزيرة قريبا بعد تحريرهما من بقايا دنس المليشيا المتمرد . وهنأ السيد الفريق صلاح كافة قواته المنتشرة في ربوع الوطن بمناسبة حلول العيد وكما حيا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المسانده لهم في معركة الكرامه بمناسبة الإنتصارات الكبيرة التي حققتها مؤخرا وترحم على ارواح الشهداء الذين مهروا دمائهم رخيصة لتحرير الوطن من دنس التمرد متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وعودة الأسرى والمفقودين. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الجمارك يؤكد وقوفهم في خندق واحد مع القوات المسلحة ويدعو منسوبيه لمضاعفة الجهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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