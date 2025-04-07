عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة إسراء عبد القادر للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي, بعد فترة من الغياب خلال شهر رمضان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور الحسناء, جاء عبر مقطع فيديو وصورة قامت بنشرهما على حسابها عبر موقع التواصل فيسبوك. وحظي فيديو وصورة الحسناء بتفاعل كبير من قبل متابعيها حيث حصلت الصورة التي قامت بنشرها على إعجاب أكثر من ألف متابع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد الإنقطاع في رمضان.. الحسناء السودانية الشهيرة إسراء عبد القادر تعود لإشعال السوشيال ميديا من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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