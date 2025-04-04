حذر مواطن سوداني, مواطنيه القادمين إلى أرض الوطن من مشكلة حقيقية تواجه الأسر والأفراد الذين قرروا العودة إلى أرض الوطن عبر معبر “أبو سمبل”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف شاهد عيان عبر تسجيل صوتي من إزدحام المعبر و “العبارة” التي تنقل المواطنين. https://www.facebook.com/reel/1054632926492125 وأكد أن أعداد كبيرة من البصات السفرية متوقفة الآن بسبب الإزدحام الكبير في “الكتيبة”, على الحدود السودانية المصرية. وحذر المتحدث بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, السودانيين, من التنازل عن إيجار ما تبقى من أيام بالشقق التي كانوا يسكنون فيها خوفاً من إرجاعهم للقاهرة من جديد, وطالب الجميع بمنح أنفسهم مهلة أقلها 10 أيام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مشكلة كبيرة تواجه السودانيين القادمين إلى أرض الوطن من مصر بسبب إزدحام المعبر وشاهد عيان يكشف ويحذر (ما تفك الشقة وأمنح نفسك مهلة 10 أيام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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