شاهد بالفيديو.. محترف الهلال “جان كلود” يقدم فواصل من الرقص الأفريقي مع جماهير فريقه بالقاهرة ويشعل الحماس بالمدرجات

تصدر مقطع فيديو لمحترف الهلال السوداني, البورندي جان كلود, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي الرياضية بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الجناح البورندي, في مقطع الفيديو وهو يرقص مع جماهير فريقه خلال إحدى التمارين التي سبقت مباراة الأهلي المصري, بالقاهرة. https://www.facebook.com/reel/2504283733246906 جان كلود, رقص مع جماهير الفريق التي نادت عليه قبل الحصة التدريبية التي أجراها الفريق, وأشعل “الجان” المدرجات برقصاته الأفريقية التي قدمها للجماهير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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