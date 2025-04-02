تداولت بعض جماهير الكرة السودانية, بشكل عام وجماهير نادي الهلال, بشكل خاص صورة للقيادي بالحرية والتغيير خالد سلك, أمس الثلاثاء. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتشرت صورة قديمة للقيادي بالحرية والتغيير, ظهر فيها في وقت سابق رفقة صديقه مدني عباس مدني, وهما يساندان فريق الهلال, من داخل ملعبه بأم درمان. ونشرت الجماهير الصورة قبل ساعات من مباراة الهلال ومضيفه الأهلي المصري, ضمن الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الهلال, بهدف نظيف. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن من ضمن نجوم السوشيال ميديا الذين قاموا بنشر الصورة, الصحفية المعروفة فاطمة الصادق, التي قامت بنشرها وكتبت ساخرة: “الله يكضب الشينة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. قبل ساعات من مباراة الأهلي المصري.. حالة من التشاؤم تصيب جمهور الهلال بعد ظهور القيادي بالحرية والتغيير “خالد سلك” داخل الإستاد يرفع علم الفريق ويسانده وساخرون: “الله يكضب الشينة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.