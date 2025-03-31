والمستقبل لهذا الدين العظيم .. ■ من كل فجٍ عميق .. ■ من كل بقاع الأرض .. ■ تهوي قلوبهم لهذه الأرض الطاهرة .. وهذه البقاع المباركة .. ■ من كل لون .. ■ من كلِ جنس .. ■ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة .. ■ بكل هذا التنوع يعبدون ربّاً واحداً ويقتدون بنبيهم محمدٍ صلوات ربي وتسليماته عليه .. ■ المستقبل لهذا الدين مهما إدلهمت الخطوب وتكاثرت الإبتلاءات .. ■ عيد مبارك .. ■ تقبل الله الصيام والقيام .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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