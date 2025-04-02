شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 48 مشروعًا جديدًا للطرق والكبارى فى البحيرة بـ4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة البحيرة طفرة كبيرة فى المشروعات الخدمية والتنموية خاصة مشروعات البنية التحتية التى تعتبر أحد الروافد الأساسية للتنمية فى مصر.

ومن أهم مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بمحافظة البحيرة، مشروعات الطرق والكبارى، حيث شهدت المحافظة تنفيذ 48 مشروعًا جديدًا بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه، كما يجرى تنفيذ 22 مشروعًا آخر بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.

وتأتى هذه المشروعات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال توفير شبكة طرق حديثة وآمنة، مما يعزز حركة النقل ويوفر فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز النشاط التجارى والاقتصادى فى المنطقة.

كما تأتى هذه المشروعات فى إطار تطوير قطاع الطرق والكباري الذى يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق المختلفة، مما يُساهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.