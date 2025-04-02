خطف جمهور نادي الهلال السوداني, المتواجد داخل إستاد القاهرة الدولي, الأضواء على مواقع التواصل المصرية والعربية بلفتته التي أقدم عليها. وبحسب مقطع فيديو نقله محرر موقع النيلين, من موقع “في الجول”, المصري, فقد هتف جمهور الهلال, للاعبين وتغنى لهم بأغنيات الألتراس, رغم الخسارة أمام الأهلي, بهدف دون رد. https://www.facebook.com/reel/1817711188769514 وتهدف جماهير الهلال, بالخطوة التي أقدمت عليها إلى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل موقعة الإياب بموريتانيا, يوم الثلاثاء المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رغم الخسارة أمام الأهلي.. جماهير الهلال السوداني تغني وتهتف للاعبيها داخل الإستاد لهذا السبب!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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