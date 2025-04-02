شاهد بالفيديو.. الحارس السوداني أبو عشرين: (تمت تسميتي على لاعب هلالي شهير وأبوي قال لي عقب إحدى المباريات انت زفت وإنعل أبو أهلك)

أكد حارس مرمى الهلال, والمنتخب الوطني السوداني, علي عبد الله أبو عشرين, عدم تركيزه مع ما يكتب على السوشيال ميديا, لأنه لا يتابعها من الأساس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث الحارس المغضوب عليه من قبل الجماهير في لقاء مع أحد الصحفيين عن علاقة والده بكرة القدم.

وذكر أبو عشرين, أن والده هلالابي, متعصب وقام بتسميته على لاعب الهلال الكبير الراحل علي قاقارين, مؤكداً انه خذل والده لأنه طلع حارس مرمى.

وعن الانتقادات التي توجه له, قال الحارس الدولي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أبوي قال لي عقب إحدى المباريات انت زفت وإنعل أبو أهلك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)