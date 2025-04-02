شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 31 مايو.. موعد امتحانات الترم الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على بدء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن تعقد الامتحانات وفق الجداول التى يتم تحديدها وإعلانها من قبل المديريات التعليمية، مشددة على أهمية استكمال الفصل الدراسي الثاني وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية للطلاب سواء فى الشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، مضيفة أن ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى مسئولية المديريات التعليمية.

وشددت المديريات التعليمية على أن مجموع درجات الطالب فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، على أن يخصص 140 درجة للفصل الدراسي الثاني ليصبح إجمالى درجات ومجموع الشهادة الإعدادية 280 درجة، لافتة إلى أن كل مديرية تعتمد نتائج امتحانات الطلاب من المحافظ المختص بعد انتهاء الامتحانات، موضحة أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية مهم حيث يؤهله لتنسيق الثانوى العام أو التعليم الفنى .