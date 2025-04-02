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تبدأ 31 مايو.. موعد امتحانات الترم الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية 2025

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تبدأ 31 مايو.. موعد امتحانات الترم الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 02 أبريل 2025 06:30 ص

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على بدء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن تعقد الامتحانات وفق الجداول التى يتم تحديدها وإعلانها من قبل المديريات التعليمية، مشددة على أهمية استكمال الفصل الدراسي الثاني وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية للطلاب سواء فى الشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، مضيفة أن ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى مسئولية المديريات التعليمية.

 

وشددت المديريات التعليمية على أن مجموع درجات الطالب فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، على أن يخصص 140 درجة للفصل الدراسي الثاني ليصبح إجمالى درجات ومجموع الشهادة الإعدادية 280 درجة، لافتة إلى أن كل مديرية تعتمد نتائج امتحانات الطلاب من المحافظ المختص بعد انتهاء الامتحانات، موضحة أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية مهم حيث يؤهله لتنسيق الثانوى العام أو التعليم الفنى .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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