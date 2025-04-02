شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم تحضيراته لمواجهة بوركينا فاسو غدا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة بوركينا فاسو غدا الخميس فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة فى المغرب.



وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية، التى تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.



وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هى بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.



يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط بعدما فشل فى حصد أول 3 نقاط فى المجموعة، بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع منتخب بوركينا فاسو الذى انتصر هو الأخر على الكاميرون بنتيجة 2-1.