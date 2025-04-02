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منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم تحضيراته لمواجهة بوركينا فاسو غدا بأمم أفريقيا

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منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم تحضيراته لمواجهة بوركينا فاسو غدا بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدنى

الأربعاء، 02 أبريل 2025 06:00 ص

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة بوركينا فاسو غدا الخميس فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة فى المغرب.


وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية، التى تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.


وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هى بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.


يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط بعدما فشل فى حصد أول 3 نقاط فى المجموعة، بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع منتخب بوركينا فاسو الذى انتصر هو الأخر على الكاميرون بنتيجة 2-1.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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