حملة أمنية ناجحة تطيح بمعتادي الإجرام وسماسرة الربا بمدينة القضارف

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن بولاية القضارف نفذت إدارة المباحث المركزية حملة نوعية إستهدفت أوكار الجريمة في الأسواق والمجمعات التجارية إضافة إلى المناطق المحيطة بالبنوك لمكافحة جرائم النشل والسرقة والنشاط غير القانوني لسماسرة تبديل العملة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (40) هاتفاً جوالاً ضبطت بحوزة عدد من معتادي الإجرام إلى جانب ضبط عدد من سماسرة العملة يمارسون نشاطهم الربوي أمام أحد البنوك من خلال تبديل العملة السودانية بفوائد غير مشروعة.

تم إتخاذ إجراءات بلاغات ضد المتهمين بموجب المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه،

مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوة الميدانية في ضبط الجناة، مؤكداً أن الحملات الأمنية ستستمر لتجفيف منابع الجريمة وتعزيز الاستقرار الأمني في الولاية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال العقيد شرطة/ بانقا أحمد مدير المباحث المركزية أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة مشيراً إلى أن ادارته ستواصل الإجراءات المنعية وحسم الانشطة غير القانونية حفاظا علي السلامة العامة من كافة أوجه التهديد.

المكتب الصحفي للشرطة