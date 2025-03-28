اردول: هذه هي تسمية متمردي الدعم السريع بعد تحرير الخرطوم!

قال مبارك اردول المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية: بعد تحرير الخرطوم المتبقي من المليشيا يسمونهم فلول الدعم السريع …. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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