أحمد موسى: مظاهرات بغزة ضد حماس .. واحتجاجات كبيرة فى تل أبيب ضد المجرم نتنياهو

قال الإعلامى أحمد موسى من حق الشعب الفلسطينى الدفاع عن ارضه فهو الذى تعرض لجميع أنواع الجرائم بينما قيادات حماس هاربة خارج القطاع.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اسرائيل تشهد ايضا مظاهرات حاشدة ضد مجرم الحرب نتنياهو.

وتابع موسى قائلا:”مظاهرات فى غزة ضد حماس ومظاهرات فى تل ابيب ضد نتنياهو”.

وأوضح موسى،أن الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى والإستجابة إلى دعوات السلام.

صدى البلد