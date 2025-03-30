والي القضارف يهنىء رئيس مجلس السيادة وحكومة القضارف بعيد الفطر المبارك

هنأ والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، وأعضاء مجلس الإنتقالي والحكومة، ومواطني ولاية القضارف، والأمة الإسلامية في سائر اقطار العالم بمناسبة حلول عبد الفطر المبارك . كما هنأ القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمستنفرين بهذه المناسبة التي تزامنت مع الإنتصارات الساحقة ودحر المليشيا المتمردة من مناطق واسعة وتطهيرها من دنسها . وأكد مواصلة دعم الولاية للجيش و هو يخوض معركة الكرامة و أعرب الوالي عن أمنياته في أن يعيد العيد والبلاد تنعم بالأمن و الإستقرار والرخاء . سونا

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