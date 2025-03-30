مقتل طفلة واصابة (8) في قصف عشوائي على مدينة الابيض

لقيت طفلة مصرعها واصيب ثمانية اشخاص بجروح جراء قصف عشوائي نفذته ميليشيا الدعم السريع على مدينة الابيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، صباح أول أيام عيد الفطر، وفقا لمصادر طبية محلية.

وافادت المصادر بان القصف المدفعي اسفر عن اضرار مادية واسعة في المناطق المستهدفة، فيما اكدت شهادات سكان محليين ان الهجوم تسبب في دمار كبير لعدد من المباني والبنية التحتية.

وشهدت الابيض خلال الايام الماضية تراجعا في وتيرة القصف العشوائي مقارنة بالفترات السابقة، الا ان الهجوم الاخير اعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه سكان المدينة. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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