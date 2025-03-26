سجن الدامر الولائى بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الدينية والإرشاد يكرم (١٠) من النزلاء حفظة القرآن الكريم

تحت شعار (إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) إحتفل سجن الدامر الولائى بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الدينية والإرشاد وديوان الزكاة بالمحلية وبرعاية كريمة من المدير التنفيذي وإشراف الرائد شرطة/ عبد الله بشير مدير سجن الدامر الولائى بحفظة كتاب الله تعالي من النزلاء.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن حلقات التلاوة يديرها النزلاء الحفظة بانفسهم كبرامج إصلاحي راتب داخل السجن بإشراف مكتب الخدمة الإجتماعية وأن برنامج الإحتفال إشتمل علي العديد من الفعاليات، والمحاضرات الدينية والدعوية الشيخ صالح صديق رئيس لجنة التحكيم في محاضرة قدمها تناول أهمية حفظ القرآن الكريم وتأثيره على الحياة مشيدا بسرعة وإتقان حفظ النزلاء وإحتدام التنافس الشريف بينهم الأستاذ/ عبد الرحيم علي أحمد مدير إدارة الشؤون الدينية قال إن السجن بداية لحياة جديدة مليئة بالأمل والتوكل علي الله مؤكدا إستعداداهم لتقديم كل من شأنه المساهمة في دفع العملية الإصلاحية داخل المؤسسات الإصلاحية مدير السجن أكد سعيهم الحثيث لتنفيذ العملية الإصلاحية داخل السجن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع المساهمين والمتعاونين والداعمين وفقا لتوجيهات الفريق شرطة حقوقي د/ياسر ابوزيد مديرعام قوات السجون للبرنامج مشيدا بالدور الكبير لمحلية الدامر في تنفيذ هذه البرامج الدينية وفي ختام البرنامج تم تكريم الحفظة وتقديم شهادات تقديرية وهدايا تذكارية للمتفوقين.

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