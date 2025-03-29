والي الخرطوم ووزير الشئون الدينية الاتحادي يدشنان برنامج فرحة العيد للأيتام بتنظيم من وزارة التنمية الإجتماعية

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي دكتور عمر بخيت ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني برنامج فرحة العيد للأيتام والأرامل وذلك بمقر وزارة التنمية الإجتماعية بمدينه النيل لعدد (١٤٠) من الأيتام.

واثني والي الخرطوم على رعاية وزارة التنمية الإجتماعية للأيتام وهذا العمل يستحق منا التقدير مؤكدا أن كفالة الأيتام تجد كل الدعم والرعاية من الولاية كما اشاد الوالي بمجتمع التنمية الاجتماعية ووصفه بخير المجتمعات الذي يعني بكفالة الايتام والارامل واشار الي انه من الضروري لحكومة الولاية التواصل مع الايتام في المواسم من ضمنها

كما حيا وزارة التنمية الاجتماعية علي تنظيم هذه الفعالية وتبرع بمبلغ ٥٠ الف لكل اسره من الأيتام كما تبرع وزير الشئون الدينية الاتحادي بنفس المبلغ

وزير الشؤون الدينية تحدث عن وصية النبي في كفالة الأيتام مشيدا بهذا العمل وهو أمر دين وترحم على الشهداء وأكد استمرارية دعم هذه الأسر

مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية اشاد بمتابعة الوالي لأمر الأيتام ودعم الوزارة مؤكدا أن وزارته تتابع هذا الملف بكل تفاصيله بغرض الوصول لكافة الايتام

هذا وتم من خلال الاحتفال توزيع توزيع ملابس العيد للأيتام.

إعلام ولاية الخرطوم