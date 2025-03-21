أقام رواد نادي الهلال السوداني, وممثلي روابط مشجعي النادي, إفطاراً رمضانياً بمسرح “كرومة” داخل نادي الهلال, بمدينة أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تجمع عدد كبير من “الهلالاب”, بمقر النادي بالجوهرة الزرقاء وتناولوا الإفطار وسط أجواء مثالية. وكان أنصار النادي قد غابوا عن الإفطار بمسرح “كرومة”, طيلة العامين الماضيين, بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل من العام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب دام لعامين.. أنصار نادي الهلال السوداني يقيمون إفطاراً رمضانياً بالجوهرة الزرقاء بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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