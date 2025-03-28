الإدارة العامة للمرور تدشن مشروع تفويج المركبات السفرية لعيد الفطر المبارك

دشنت الإدارة العامة للمرور عبر دائرة المرور السريع بالميناء البري بمدينة عطبرة مشروع تفويج المركبات السفرية للولايات الآمنة لقضاء المواطنين عطلة عيد الفطر المبارك وذلك تحت شعار (تفويج آمن في وطن آمن) بحضور وتشريف اللواء شرطة فيصل كباشي محمد أحمد، مدير دائرة المرور السريع و مدير العمليات بدائرة المرور السريع وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد دائرة المرور السريع الاهتمام بإنفاذ كافة خطط وبرامج السلامة المرورية الداعية لحفظ أرواح وممتلكات المواطنين من خلال مشروع تفويج المركبات السفرية الذي يهدف إلى وصول المواطنين إلى ذويهم بسلام لقضاء عطلة عيد الفطر دون وقوع حوادث مرورية بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لبعض السائقين قبل بداية مشروع التفويج ، مشيداً باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور ودعمهم لمشروع التفويج وتوفير كافة متطلباته الفنية واللوجستية ، مبيناً أن التفويج انطلق اليوم في كل الولايات الآمنة تحت إشراف إدارات المرور السريع ، مشيراً إلى أن التفويج يعنى بتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ، كاشفاً عن تكوين غرفة للطوارئ للتعامل والتدخل السريع مع أي بلاغات ترفع اثناء حركة سير المركبات ، مشيرا إلى وضع خطة مرورية للتفويج العكسي عقب انقضاء فترة العيد .

هذا وقد انتظمت فى توقيت واحد بولايات نهرالنيل والنيل الازرق والنيل الابيض وكسلا والقضارف وسنار والشمالية والبحرالاحمر والخرطوم عمليات تفويج المركبات بمشاركة مدراء الشرطة بتلك الولايات.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن دائرة المرور السريع دفعت بعدد (255) ضابط و(2,959) من الأفراد بجانب عدد (190) دورية مرورية و(26) عربة إسعاف فى طرق المرور السريع لضبط وتسهيل حركة سير المركبات التى يتم تفويجها ضماناً لوصولهم سالمين إلى ذويهم .

يذكر أن دائرة المرور السريع وعبر إداراتها بالولايات نظمت خلال تفويج المركبات محاضرات توعوية و إرشادية للتعريف بمتطلبات السلامة المرورية للسائقين.

سونا