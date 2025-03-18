كباشي يشيد بمواقف إمارة كنانة بمنطقة أبوجبيهة الداعمة للقوات المسلحة

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ثمن عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن شمس الدين كباشي مواقف إمارة كنانة بمنطقة أبوجبيهة الداعمة للقوات المسلحة.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان وفد إمارة كنانة برئاسة حماد علي أحمد اللخوي، والذي أكد دعم الإمارة الكامل للقوات المسلحة في معركة الكرامة والوقوف معها في خندق واحد ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، وتامين المنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان.
وأشار اللخوي إلى استنكار إمارة كنانة للتحالف الشرير بين مليشيا الدعم السريع الارهابية والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو مبينا أن هذا التحالف يسعى لتفكيك السودان والنيل من شعبه.
و هنأ وفد كنانة الفريق أول الركن كباشي بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة ومن خلفها الشعب السوداني في أعظم ملحمة بطولية.
كما تناول اللقاء أوضاع الخدمات في منطقة أبوجبيهة بصفة خاصة والمنطقة الشرقية على وجه العموم.
سونا
هبة علي
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