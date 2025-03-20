تغريم قنوات مصرية: «الشمس» 50 ألف جنيه و«صدى البلد» 75 ألفًا و«النهار» 100 ألف

قرَّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الأستاذ عصام الأمير، مجازاة قناة «الشمس» بأداء مبلغ مالي 50 ألف جنيه، عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج «أصعب سؤال» المذاعة بتاريخ 14 مارس 2025 على لسان الضيف/ هاني الصالحي، وإلزام جميع القنوات الفضائية بمنع ظهوره على شاشاتها، وإبلاغ النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين بما تشكّله الواقعة من مخالفات منسوبة للإعلامي/ مصعب العباسي.

كما قرَّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – حسب بيان صادر اليوم الاثنين – مجازاة قناة «صدى البلد» بأداء مبلغ مالي 75 ألف جنيه عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج «الماتش» المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025 تقديم الإعلامي/ إيهاب الكومي وإيقاف عرض البرنامج لمدة شهر.

وتضمنت قرارات المجلس مجازاة قناة «النهار» بالإنذار وأداء مبلغ مالي 100 ألف جنيه عما ثبت من مخالفات ببرنامج «العرافة»، وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة حلقات البرنامج للتأكد من تدارك ما سبق ارتكابه من مخالفات، وتوجيه إنذار بحجب الصفحة للمدير المسؤول عن الصفحة التي تحمل اسم/ إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لما تبين من تناولها أخبار مجهولة المصدر ومن شأنها إثارة جماهير الكرة المصرية وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة نشاط الصفحة للتحقق من عدم تكرار المخالفة.

كما قررت لجنة الشكاوى استدعاء المدير المسؤول عن «قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة» على الموقع الإلكتروني “يوتيوب” لمناقشته فيما تضمنه التعليق على مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة بتاريخ 16 مارس 2025.

وكذلك استدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع فيما تضمنه تقرير الإدارة العامة للرصد عن طبيعة النشاط البرامجي للقناة.

بوابة روز اليوسف