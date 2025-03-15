السودان رفض طلبًا أميركيًا لتهجير الفلسطينيين

أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وكالة “أسوشيتد برس” أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ناقشتا مع ثلاث حكومات في شرق إفريقيا مسألة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، من بينها السودان، إلى جانب الصومال وأرض الصومال “صوماليلاند”.

ذكر تقرير أن مسؤولين من السودان قالوا إنهم رفضوا هذه العروض من الولايات المتحدة

وذكر تقرير حديث صادر عن وكالة “أسوشيتد برس” أن مسؤولين من السودان قالوا إنهم رفضوا هذه العروض من الولايات المتحدة، بينما نفى مسؤولون من الصومال وأرض الصومال علمهم بأي اتصالات بهذا الشأن.

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقترح تهجير الفلسطينيين بالقوة والاستيلاء على قطاع غزة ضمن خطة لإعادة الإعمار، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض القاطع من الفلسطينيين والعديد من دول الشرق الأوسط والعالم، واعتُبر نوعًا من التطهير العرقي.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فقد بدأت الاتصالات المنفصلة من الولايات المتحدة و”إسرائيل” مع الوجهات الثلاث المحتملة الشهر الماضي، بعد أيام من إعلان خطة تهجير أهالي غزة من قبل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشاروا إلى أن “إسرائيل” هي التي تتولى قيادة هذه المناقشات.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت في وقت سابق من العام الماضي عن مقترح لنقل قادة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى السودان، وهو ما نفته وزارة الخارجية السودانية، مشيرة إلى أن الحكومة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالأنباء التي نقلها الإعلام الإسرائيلي.

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