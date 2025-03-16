قنصل السودان بالرياض يمتدح اهتمام ودعم المملكة العربية السعودية للشعب السوداني

امتدح القنصل العام بسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية فيصل الشريف اهتمام المملكة حكومة وشعبا ودعمها المستمر تجاه الشعب السوداني.

وتقدم خلال مخاطبته فجر السبت سحور سفراء الاعلام الذي نظمته جمعية اعلاميوالسودان بمدنية الرياض بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان على ما قدموه للشعب السوداني ابان محنته ودعمهم المتواصل ومساعدتهم للجالية السودانية بالمملكة متمنيا لهم مزيد من التقدم والنماء .

وحيا القنصل صمود القوات المسلحة السودانية وانتصاراتها على المليشيا المتمردة كما حيا الشعب السوداني الذي ساهم ووقف مع القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى انتصر السودان مؤكدا ان السودان يشهد تقدما وتعافيا وسيعود افضل مما كان عليه رغم الآلام والجروح مستبشرا بانتصارات اكثر خلال الايام القادمة .

واشاد القنصل بمساهمة ووقوف (جمعية اعلاميو السودان) في الداخل والخارج في معركة الكرامة مشيرا الى ان الاعلام خلال حرب الكرامة كان لا ينقص دوره من البندقية التي حررت البلاد ولا من الدبلوماسية التي وقفت وحاربت من الخارج قائلا “نريد منهم الكثير من اجل تنمية وتطوير البلاد خلال المرحلة القادمة محييا جهود الخبير الاعلامي بروفيسور علي شمو الذي تم تكريمه اليوم من قبل (جمعية اعلاميو السودان) بمدينة الرياض.

واكد بروفيسور علي شمو خلال مخاطبته الحفل عبر الزوم متانة العلاقات السودانية السعودية في كافة المجالات ممتدحا دعم المملكة حكومة وشعبا وقال ان التبادل في المجال الاعلامي بين البلدين قديم ومستمر شاكرا ما قامت به المملكة للجالية السودانية من دعم متواصل واستضافة للشعب السوداني خلال فترة الحرب، وقال ان المملكة العربية السعودية من مؤسسي اتحاد اذاعات الدول العربية ولها دور فعال في الاعلام العربي و الاقليمي وتقدم بروفيسور شمو شكره وتقديره لجمعية اعلاميو السودان بمدينة الرياض بتكريمه اليوم متمنيا لهم بالتقدم والازدهار.

وقال المهندس الطيب امام الشيخ مدير العمليات بشركة تاركو للطيران راعي الحفل ان الشركة على استعداد لمساعدة الشعب السوداني وبالأخص الاعلاميين باعتبارهم قادة المجتمع و شركاء في حرب الكرامة التي اوشكت في نهاياتها داعيا الاعلاميين للعمل والدور الانساني تجاه الشعب، وقال ممثل اعلاميي السودان بالرياض المهندس جعفر موسى ان جمعية الاعلاميين تعمل من أجل تطوير العمل الإعلامي وتجسيد روح التواصل بين الاعلاميين،وجدد دعم الإعلاميين للقوات المسلحة تجاه حرب الكرامة.

وأشار الى ان كيان جمعية اعلاميو السودان انشيء عام 2005 بهدف جمع الاعلاميين بالمملكة العربية السعودية والسعي لتعزيز دور الاعلام بين أبناء الوطن الواحد ممتدحا الدعم والاهتمام من المملكة حكومة وشعبا حتى واصلت الجمعية بفعاليتها