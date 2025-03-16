السفير المصري: مستعدون للمساهمة في تعافي السودان

قال سفير مصر لدى السودان، هاني صلاح، إن بلاده مستعدة للمساهمة في تعافي السودان من آثار الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية تناقش إعادة الإعمار وقد شكلت فريق عمل مشتركًا مع مصر.

وكشف السفير عن أن السودان سيحتضن أول ملتقى اقتصادي ضخم بين البلدين منذ الحرب، والذي سينعقد الشهر المقبل في مدينة بورتسودان.

واستنكر هاني استخدام مصطلح “لاجئين” تجاه السودانيين في مصر، قائلاً: “لا نعرف مصطلح اللاجئين ولا نتعامل به تجاه السودانيين”.

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