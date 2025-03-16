هذه المرّة وضعوا علي رأسه الكدمول وأهملوا تفاصيل مهمة في طريقة عرضه لخطابه المصنوع من حيث الموضوع والتوقيت !!

■ أضاعوا فرصة نادرة لتأكيد أهمية علاقته بكلاب صيده الذين راهنوا علي حضوره الحشد الهوائي في كينيا .. غاب يومها وحضر اليوم بعد أن تفرّق العملاء والمستأجرون وتغيّرت أرضية المشهد بين بورتسودان ونيروبي !!

■ قال إنه لن يخرج من القصر الجمهوري .. ولا الخرطوم .. لكنه لم يحدث أشاوسه عن هروبهم وهزائمهم الصاعقة من شرق النيل وحتي جبل أولياء ..

■ المليشي الغائب الحاضر قال اليوم بلسان المغلوب إن الدم سيصل الركب إن حاول الجيش قلع الكدمول ..مع ملاحظة أن زعيم العصابة يقف حالياً (تِلّيِس) .. من أعلي رأسه حتي أخمص قدميه !!

■ تليس تحتاج لترجمة لناس دار صباح !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد