غزة - فلسطين قالت وكالة الأنباء الأمريكية “اسوشييتيد برس” اليوم الجمعة 14 مارس 2025، إن السودان رفض استخدام أراضيه لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق إفريقيا “السودان والصومال وأرض الصومال” لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة. وأشارت الوكالة، إلى أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرفض طلباً أميركياً وإسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في أراضيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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