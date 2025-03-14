اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السودان يرفض طلباً أميركياً وإسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في أراضيه

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • السودان يرفض طلباً أميركياً وإسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في أراضيه 1/3
  • السودان يرفض طلباً أميركياً وإسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في أراضيه 2/3
  • السودان يرفض طلباً أميركياً وإسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في أراضيه 3/3

غزة - فلسطين

قالت وكالة الأنباء الأمريكية “اسوشييتيد برس” اليوم الجمعة 14 مارس 2025، إن السودان رفض استخدام أراضيه لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

▪️ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق إفريقيا “السودان والصومال وأرض الصومال” لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
▪️وأشارت الوكالة، إلى أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي.

الخرطوم – أخبار الخليج 365

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرفض طلباً أميركياً وإسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في أراضيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا