بدء التحقيقات بواقعة فيديو تعدي مدير مدرسة على طالبتين بـ«الصفعات» – فيديو

بدأت وزارة الداخلية المصرية، تحقيقًا حول واقعة تعدي مدير مدرسة على طالبتين في البحيرة، وفق ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ما آثار استياء المواطنين.

ويظهر مدير المدرسة بمركز شبراخيت وهو يتعدى بالضرب والصفعات على طالبتين في فناء المدرسة.

وعلى صعيد متصل قرر المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقًا عاجلًا في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية في البحيرة، ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، وكلف النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وذكر المتداولون أن المقطع يظهر مدير المدرسة الثانوية الفنية بقرية كفر مستناد بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، وهو يوجه إليهن الصفعات بيديه، في حين تتعالي صيحات الطالبتين أمام زميلاتهن فناء المدرسة.

وتفاعل عدد كبير مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع مطالبين بإحالة مدير المدرسة إلى التحقيق وإتخاذ الإجراءت القانونية تجاه المذكور.

المصري اليوم