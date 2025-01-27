إلى ولاة وسط وغرب وجنوب دارفور

إلي القائد تمبور والي وسط دارفور .. ■ إلي والي ولاية غرب دارفور .. ■ إلي والي ولاية جنوب دارفور .. ■ هنالك أكثر من 450 ألف طن مواد إغاثة مخصصة للمتأثرين من الحرب بالولايات المذكورة .. هذه المواد تم ترحيلها بالفعل إلي ولاية النيل الأبيض .. في ظل غياب الرقابة الصارمة والشفافية المطلوبة تحتاج هذه الأطنان من الإغاثة إلي رقابة صارمة حتي لاتضل طريقها إلي السوق الأسود .. ■ صورة من هذه البرقية إلي والي ولاية النيل الأبيض .. الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد

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