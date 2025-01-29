شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد وهام صادر عن الجوازات السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة إلكترونياً.
وأعلنت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة إلكترونياً”.
وكانت الجوازات قد أوضحت أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة، بالإضافة إلى تمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة، متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة.
وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمستفيدين تنفيذ الخدمتين من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر» وبوابة مقيم بعد سداد رسوم الخدمة المقررة نظاماً.
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