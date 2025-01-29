شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع نظيريه السوداني والهيليني والان نبدء بالتفاصيل

وزير الطاقة الهيليني

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أمس الثلاثاء في الرياض، وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز والكهرباء، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير البيئة والطاقة في الجمهورية الهيلينية ثيودوروس سكايلاكاكيس.وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في قطاع الطاقة.