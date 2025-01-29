شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة بتوحيد المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر بيان هام عن مخيم اعتصام الجرحى والمعاقين في محافظة مأرب

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