شكرا لقرائتكم خبر عن سيرًا على الأقدام.. 376 ألف فلسطيني على الأقل يعودون إلى شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) إلى أن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال، مشيرًا إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

قال المكتب "إن نساء حوامل أو مرضعات ومسنين ومعوقين ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم هم من ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرًا على الأقدام".

استعادة الإنتاج الغذائي الفلسطيني

دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن تشمل الإغاثة في قطاع غزة الاحتياجات الغذائية الفورية، واستعادة الإنتاج الغذائي المحلي، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص بشكل عاجل إلى المساعدة؛ بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.



وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء وبدء جهود التعافي المبكر، مؤكدة التزامها بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وإعادة بناء البنية التحتية الغذائية الزراعية مثل الصوب الزراعية والبيوت الزجاجية والآبار وأنظمة الطاقة الشمسية وتوسيع نطاق تسليم المدخلات الزراعية الحيوية لاستئناف الإنتاج الغذائي المحلي.

تدمير 75% من حقول غزة

وأوضحت أن شهور الصراع أدت وفقًا لصور الأقمار الصناعية اليونوسات، فقد تم تدمير أو إتلاف 75% من حقول قطاع غزة وبساتين أشجار الزيتون، وشلل نظام الري، وبلغت خسائر الثروة الحيوانيّة 96 %, ولم يبق على قيد الحياة سوى 1 % من الدواجن.

وطالبت بدعم المزارعين والرعاة والصيادين في غزة وتوفير 74.5 مليون دولار أمريكي، لمساعدة أكثر من 154 ألف مزارع وصياد في قطاع غزة.