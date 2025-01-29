شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح رسمي لصنعاء بشأن كهرباء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دث رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى عن انقطاع التيار الكهربائي بعدن وقال المرتضى في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏الكهرباء في عدن منقطعة رغم الدعم الخليجي والدولي بينما الكهرباء في صنعاء لم تنقطع رغم الظروف المالية الصعبة والحصار واختتم بالقول: ورغم أن محطات الكهرباء تعرضت للقصف الإسرائيلي عدة مرات..!!! فأين الدولة وأين المليشيات..؟؟!!

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