شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد للبيت الأبيض بشأن إعادة تصنيف جماعة بالارهابيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حت المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية واكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان قرار الإدارة الحالية بإعادة تصنيف الميليشيا في اليمن جماعة إرهابية هو قرار صائب و أوضحت بالقول:وكونها شنت هجمات على سفن أمريكية فمن الحكمة تصنيفها منظمة إرهابية ا

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