ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو لقائد ثاني قوات الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عبد الرحيم دقلو, شقيق “حميدتي”, وقائد ثاني قوات الدعم السريع, وهو في حالة يرثى لها. https://www.facebook.com/reel/1604665073476749 ووفقاً لمقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد جنود الدعم السريع, عبر كاميرا هاتفه وتم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد ظهر شقيق “حميدتي” وهو يتوسط جنوده بأحد المناطق بدارفور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد منع عبد الرحيم دقلو, الجندي من تصويره وطالبه بإغلاق الكاميرا, وذلك قبل أن يخاطبه الجنود بعدم احترام قبل تصويره (عبد الرحيم كيف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رفض التصوير وأمر بأغلاق الكاميرا.. عبد الرحيم دقلو يظهر بحالة يرثى لها وسط أفراد الدعم السريع وأحد الجنود يخاطبه بعدم احترام (عبد الرحيم كيف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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