عقار: قرار الخزانة الأمريكي كيدي يستهدف وحدة السودان

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استنكر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير، القرار الصادر من الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، واصفاً القرار بأنه كيدي يستهدف وحدة السودان وسلامة أراضيه.
ودعا سيادته لدى مخاطبته ببورتسودان الأحد المسيرات العفوية التي خرجت منددة بقرار العقوبات الأمريكية ضد رئيس مجلس السيادة القائد العام، إلى المزيد من التماسك ووحدة الصف الوطني وتوحيد الرؤى حتي لا ينهار السودان.
وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة أن القرارات الأمريكية ليست بالجديدة على السودان فقد عايشها السودانيون منذ العام ١٩٩٩، فلم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفاف الشعب حول قيادته.
وأوضح سيادته أن رئيس مجلس السيادة يؤدي في هذه اللحظات واجبه تجاه هذا الشعب وهو يقود المعارك بنفسه في الصفوف الأمامية، مبشراً المواطنين باقتراب ساعة النصر.
وأوضح عقار أن ما دعت إليه قيادات قحت وتقدم إنما الهدف منه خدمة أجندتهم السياسية وهي تقدح في الجيش الوطني للبلاد مروجة للانتهاكات التي حدثت مؤخراً، بغرض زعزعة الأمن وزرع الفتن بين السودان و أشقائه.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن الحكومة عازمة تماما على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أية انتهاكات، مشيرا إلى أن حدوث الانتهاكات أمر وارد خلال الحرب لكنها تجاوزات فردية وغير ممنهجة دون شك ولا تمثل الجيش ولا الأجهزة النظامية الأخري.
وأشار سيادته إلى أن لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة شرعت بالفعل في إجراء التحقيقات اللازمة لانفاذ القانون، معرباً عن شكره وتقديره للشعب السوداني والمواطنين الذين تتداعو لنصرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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