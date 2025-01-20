بادي يقرع جرس امتحانات الشهادة الابتدائية بالنيل الازرق

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق قرع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق أمس جرس امتحانات الشهادة الابتدائية بالاقليم للعام 2024/2025 م بمدرسة هانم رزق الابتدائية بالرصيرص والتى جلس لها 6454 تلميذ وتلميذة يتوزعون على 54 مركزا فى الرصيرص والدمازين والسريو وودالماحى. واشاد الحاكم بدور القوات المسلحة والقوات المساندة فى تامين الامتحانات مثمنا الانتصارات التى تخققت فى كافة الجبهات معربا عن امله فى ان يتحقق التلاميذ نتيجة طيبة . واشادت الأستاذة فواتح النور وزيرة التربية والتعليم بالاقليم بانتصارات القوات المسلحة وبدورها ألقاها فى تامين وانجاح انطلاقة الامتحانات. سونا

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