عقار يوجه بمراجعة صرف مرتبات موظفي الدولة المؤيدين لمليشيا الدعم السريع

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير، بالاسراع في مراجعة صرف مرتبات موظفي الدولة المؤيدين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وإيقاف مرتب كل من يثبت تورطه مع المليشيا من موظفي الدولة.

وشدد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبدالرحمن على أهمية دراسة تقرير اللجنة المكونة لهذا الأمر وإحكام التنسيق بين وزارات المالية، العدل العمل، والحكم الاتحادي فضلا عن جهاز المخابرات العامة.

من جانبه أوضح وزير العمل والإصلاح الإداري ان الاجتماع تناول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية وتوصيات ورشة العمل والاصلاح الإداري التي تصب في إصلاح الخدمة المدنية وإعادة إعمار مادمرته الحرب بعد تحرير مدن السودان وتعزيز الأمن والإستقرار.

وأشار الوزير إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان كان قد تبنى ووجه بعقد المؤتمر الاقتصادي لمناقشة دور الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري ودور مكاتب الاستخدام في معاش الناس ودراسة مبررات الشركات في فصل العاملين.

سونا